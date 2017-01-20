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16:23, 20 января 2017 279
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Сараевский пенсионер получил восемь лет за убийство собутыльника топором

Сараевский пенсионер получил восемь лет за убийство собутыльника топором

Сараевский пенсионер получил восемь лет за убийство собутыльника топором. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе Сараевского суда.

Приговор 70-летнему мужчине вынесли 17 августа 2016 года, он получил восемь лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе, пенсионер проживал в доме вместе с 60-летним знакомым, который периодически воровал у него деньги и продукты.

В сентябре 2015 года мужчины вместе выпивали и поссорились. Тогда сараевец взял топор и ударил обухом потерпевшего.

После того, как мужчина потерял сознание, осужденный ударил его еще несколько раз и оставил лежать в коридоре.

На утро пенсионер обнаружил, что его знакомый мертв. Вместе с еще одним собутыльником он вынес его на улицу и оставил около дома, засыпав листьями и травой.

В январе 2016 года злоумышленник пришел в полицию с повинной.

Ранее сообщалось, что убийство удалось раскрыть благодаря криминалистам.


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