Сараевский пенсионер получил восемь лет за убийство собутыльника топором. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе Сараевского суда.
Приговор 70-летнему мужчине вынесли 17 августа 2016 года, он получил восемь лет лишения свободы.
Как рассказали в пресс-службе, пенсионер проживал в доме вместе с 60-летним знакомым, который периодически воровал у него деньги и продукты.
В сентябре 2015 года мужчины вместе выпивали и поссорились. Тогда сараевец взял топор и ударил обухом потерпевшего.
После того, как мужчина потерял сознание, осужденный ударил его еще несколько раз и оставил лежать в коридоре.
На утро пенсионер обнаружил, что его знакомый мертв. Вместе с еще одним собутыльником он вынес его на улицу и оставил около дома, засыпав листьями и травой.
В январе 2016 года злоумышленник пришел в полицию с повинной.
Ранее сообщалось, что убийство удалось