Компания Samsung назвала причину взрывов Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung закончила расследование о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7 и пришла к выводу, что виной тому стал нестандартный размер аккумулятора, передает
Официальный отчет от компании будет опубликован в понедельник, 23 января. Тем не менее уже известно, что, по данным компании, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Это приводило к ее перегреву и затем — к возгоранию самого девайса.
Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology. В Samsung посчитали, что проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI, и начали отзывать устройства по всему миру. По данным газеты, число смартфонов, вернувшихся обратно к Samsung, составило около 2,5 млн.