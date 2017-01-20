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16:05, 20 января 2017 422
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Компания Samsung назвала причину взрывов Galaxy Note 7

Компания Samsung назвала причину взрывов Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung закончила расследование о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7 и пришла к выводу, что виной тому стал нестандартный размер аккумулятора, передает ТАСС.

Официальный отчет от компании будет опубликован в понедельник, 23 января. Тем не менее уже известно, что, по данным компании, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Это приводило к ее перегреву и затем — к возгоранию самого девайса.

Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology. В Samsung посчитали, что проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI, и начали отзывать устройства по всему миру. По данным газеты, число смартфонов, вернувшихся обратно к Samsung, составило около 2,5 млн.


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