Рынок в Торговом городке продолжил работу без разрешения. Фото

Не получивший разрешение на 2017 год сельскохозяйственный рынок в Торговом городке продолжил работу. Корреспондент RZN.info посетил его в пятницу, 20 января.
Часть лотков пустует. Это обычная ситуация для зимы, пояснила одна из продавщиц. Работающие точки активно торгуют даже после обеда.
На вопрос о закрытии несколько продавщиц ответили примерно одинаково: слухи ходят разные, но пока они продолжают работу и никто о грядущем прекращении им не говорил. Все выразили уверенность, что рынок не закроется. По словам одной из женщин, администрация рынка будет судиться с властями.
Напомним, 19 января мэрия разместила на своем сайте
В мае 2016 года мэрия объявляла