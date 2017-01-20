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17:03, 20 января 2017 322
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Рынок в Торговом городке продолжил работу без разрешения. Фото

Рынок в Торговом городке продолжил работу без разрешения. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Не получивший разрешение на 2017 год сельскохозяйственный рынок в Торговом городке продолжил работу. Корреспондент RZN.info посетил его в пятницу, 20 января.

Часть лотков пустует. Это обычная ситуация для зимы, пояснила одна из продавщиц. Работающие точки активно торгуют даже после обеда.

На вопрос о закрытии несколько продавщиц ответили примерно одинаково: слухи ходят разные, но пока они продолжают работу и никто о грядущем прекращении им не говорил. Все выразили уверенность, что рынок не закроется. По словам одной из женщин, администрация рынка будет судиться с властями.

Напомним, 19 января мэрия разместила на своем сайте постановление об отказе ООО «Агро-Рязань» в разрешении на организацию рынка. Действие предыдущего истекло 1 января.

В мае 2016 года мэрия объявляла о планах закрыть рынок в Торговом городке из-за несоответствия требованиям и невозможности построить новое здание.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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