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14:12, 20 января 2017 538
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Рязанцы увидят «начало пути» художника Чушкина

Рязанцы увидят «начало пути» художника Чушкина

Рязанцы увидят «начало пути» художника Сергея Чушкина. Выставку приурочат к 60-летнему юбилею рязанца. Об этом говорится в пресс-релизе картинной галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская».

В экспозицию вошло около 60-ти работ Чушкина. Художник отдает предпочтение жанру пейзажа,

«Ранние работы относятся к 1980-м годам, их отличает колористическая сдержанность и камерный формат. Более поздние работы, посвящены селу Борискову, с которым художник связал свою жизнь в 2010-х годах. Он показывает них поэтическую простоту размеренного течения жизни в селе, что вызывает у зрителя ощущение естественной гармонии человека с природой», — отмечается в пресс-релизе.

Выставка откроется 27 января в 16:00. Она будет работать до 20 февраля с 11:00 до 19:00, вход до 18.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Адрес: Первомайский проспект, №14. Телефон: 25-80-70.

Справка

Сергей Владимирович Чушкин родился 23 января 1957 года в Рязани. С детских лет он увлекался фотографией и рисованием. Брал уроки у художника и педагога Александра Бабия, занимался в изостудии Дворца культуры профсоюзов в Рязани. С 1976 года Чушкин посещал вечерний рисунок в Рязанском художественном училище.

В 1986 — 1990 годах он учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде. В 1989 — 1990 годах Чушкин был фотографом и экскурсоводом Рязанского областного художественного музея.

В 1990 году Чушкина рукоположили в сан священнослужителя. С 2007 года он принимает участие в областных художественных выставках, с 2013 года — в региональных. Его работы находятся во многих частных собраниях. Сергея Чушкина приняли в Союз художников России в 2016 году.


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