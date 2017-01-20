Рязанцы пожаловались на бар напротив школы №53. Жители дома №9 по улице Крупской обратились к журналистам телекомпании «Город».
Бар работает под вывеской спортклуба «Чемпион» в жилом доме. Местная жительница рассказала, что первые посетители приходят туда к семи утра. По ее словам, летом они стоят у подъезда едва ли не круглосуточно.
«Уже с самого утра на крыльце толпится народ. Это грязные, непромытые, опухшие люди, у многих лица в синяках, болячках, — пожаловалась рязанка в письме. — Они нецензурно выражаются. На таких людей смотреть противно и страшно… Я хочу спокойно отправлять свою дочь в в школу, не боясь, что повстречается неадекватный дядя и что-нибудь с ней сделает».
Женщина сообщила, что жильцы писали в администрацию города, в управление образования, в прокуратуру. По закону, полиция может только наложить на владельца заведения штраф за административное нарушение.
В баре утверждают, что продают чай, кофе и единственная алкогольная продукция в их заведении — пиво.
«Если к нам приходят пьяные, люди это не значит, то они напились здесь, — заявила продавец. — У нас играют в шахматы, шашки, нарды».