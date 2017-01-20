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19:45, 20 января 2017 681
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В Рязани пройдет акция по раздельному сбору мусора

В Рязани пройдет акция по раздельному сбору мусора

В субботу, 21 января, на Московском шоссе у бывшего кинотеатра «Москва» пройдет акция по раздельному сбору отходов. Информацию опубликовали на сайте Экологического рязанского альянса.

Горожан попросили принести пластик, стекло, металл, макулатуру и батарейки. Волонтеры передадут это компании «ВторРесурс», которая проведет вторичную сортировку и отправит сырье на переработку.

«Если у вас в офисе или дома скапливается слишком много вторсырья, вы можете связаться напрямую с этой фирмой. Они не требуют накопления огромных объемов отходов и готовы к диалогу», — говорится в сообщении.

Фото с сайта ЭРА


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