В Рязани пройдет акция по раздельному сбору мусора

В субботу, 21 января, на Московском шоссе у бывшего кинотеатра «Москва» пройдет акция по раздельному сбору отходов. Информацию опубликовали на
Горожан попросили принести пластик, стекло, металл, макулатуру и батарейки. Волонтеры передадут это компании «ВторРесурс», которая проведет вторичную сортировку и отправит сырье на переработку.
«Если у вас в офисе или дома скапливается слишком много вторсырья, вы можете связаться напрямую с этой фирмой. Они не требуют накопления огромных объемов отходов и готовы к диалогу», — говорится в сообщении.
Фото с сайта ЭРА