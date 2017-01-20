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19:25, 20 января 2017 477
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Рязанцам предложили сдать единый госэкзамен

Рязанцам предложили сдать единый госэкзамен

Рязанцам предложили подать заявления на участие в едином госэкзамене. Их будут принимать до 1 февраля, сообщили в региональном минобразовании.

В заявлении нужно указать перечень предполагаемых к сдаче предметов.

«При этом необходимо учитывать, что большее количество сдаваемых предметов расширяет возможности при выборе направления дальнейшего обучения», — говорится в сообщении.

Для регистрации в управление образования по месту жительства необходимо обращаться:

  • выпускникам прошлых лет;
  • учащимся иностранных образовательных организаций;
  • военнослужащим, проходящим службу по призыву, контракту и планирующим поступить в военные вузы Рязанской области.

При этом досрочный ЕГЭ все участники смогут сдать в пунктах проведения экзаменов, расположенных в Рязани.

«Экзамен можно сдавать ежегодно, в том числе при наличии действующих результатов прошлых лет», — отметили в министерстве.


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