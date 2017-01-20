Рязанцам предложили сдать единый госэкзамен

Рязанцам предложили подать заявления на участие в едином госэкзамене. Их будут принимать до 1 февраля, сообщили в региональном
В заявлении нужно указать перечень предполагаемых к сдаче предметов.
«При этом необходимо учитывать, что большее количество сдаваемых предметов расширяет возможности при выборе направления дальнейшего обучения», — говорится в сообщении.
Для регистрации в управление образования по месту жительства необходимо обращаться:
- выпускникам прошлых лет;
- учащимся иностранных образовательных организаций;
- военнослужащим, проходящим службу по призыву, контракту и планирующим поступить в военные вузы Рязанской области.
При этом досрочный ЕГЭ все участники смогут сдать в пунктах проведения экзаменов, расположенных в Рязани.
«Экзамен можно сдавать ежегодно, в том числе при наличии действующих результатов прошлых лет», — отметили в министерстве.