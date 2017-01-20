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12:16, 20 января 2017 758
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Рязанцу грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду

Рязанцу грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду

Рязанцу грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером в четверг, 19 января, в Рязани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 30-летнего жителя области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также при проверке документов, выяснилось, что ранее водителя уже лишали водительских прав.

Полицейские доставили мужчину на стационарный пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,00 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Рязанца привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Ему грозит два года и лишение водительских прав.

Также в УМВД сообщили, что рейды по выявлению пьяных водителей пройдут 20, 21 и 22 января.


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