Прио-Внешторгбанк продлил программу по выдаче автокредитов без КАСКО

Пресс-служба Прио-Внешторгбанка сообщила о продлении действия программы «Автокредит без КАСКО» до конца 2017 года.
Раннее в рамках данной программы можно было приобрести автомобиль с государственной поддержкой. Срок действия программы по государственному субсидированию автокредитования истек 31 декабря 2016 года. Однако, Прио-Внешторгбанк принял решение не менять базовые условия по данному продукту и пролонгировать их на 2017 год.
«Клиенты Прио-Внешторгбанка по-прежнему могут оформить кредит на новый автомобиль от 11,5% годовых и сроком до трех лет. Сумма кредита составляет от 100 000 до 805 000 рублей. При этом заемщику не требуется оформлять полис КАСКО, а также страховать свою жизнь и трудоспособность. Такие условия позволяют не просто стать владельцем нового авто, но и сэкономить при этом существенную сумму. Если заемщик решит расплатиться по кредиту раньше договорного срока, то он легко сможет сделать это без штраф и санкций», — говорится в сообщении.
Программа «Автокредит без КАСКО» распространяется на легковые автомобили российской сборки, приобретаемые для личного использования, производства 2016 — 2017 годов, весом до 3,5 тонн и стоимостью до 1 150 000 рублей.
Предложение не является публичной офертой. Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия банка России 212.
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