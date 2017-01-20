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8:18, 20 января 2017 1 549
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В пятницу на двадцати шести рязанских улицах отловят бездомных животных

В пятницу на двадцати шести рязанских улицах отловят бездомных животных

Фото: Pixabay.com

Появилась маршрутная карта по отлову бездомных животных в Рязани. Об этом сообщила служба по контролю за безнадзорными животными в соцсети «Вконтакте».

Местонахождения безнадзорных животных:

  • остановка Муниципальный рынок;
  • Областная клиническая больница (ОКБ);
  • школа №65;
  • улица Станкозаводская;
  • остановка Аптека;
  • улица Бирюзова;
  • улица Медицинская;
  • улица Мервинская;
  • улица Советская;
  • Мервинский проезд;
  • улица Бахмачевская;
  • улица Костычева, стройка;
  • улицаПтицеводов;
  • улица Зафабричная;
  • улица Свободы;
  • улица Фурманова;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Электросеть;
  • площадь Мичурина;
  • улица Введенская;
  • улица Яхонтова;
  • улица Полевая на пересечении с улицей Введенской;
  • улица Гагарина;
  • улица Новоселов, магазин «Атак», «Апельсин», ТЦ «Европа»;
  • Октябрьский городок;
  • улица Рязанская.

На передержке находятся 210 безнадзорных животных. Всю информацию можно уточнить по телефону: 44-04-74.


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