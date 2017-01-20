В пятницу на двадцати шести рязанских улицах отловят бездомных животных

Появилась маршрутная карта по отлову бездомных животных в Рязани. Об этом сообщила служба по контролю за безнадзорными животными в соцсети «
Местонахождения безнадзорных животных:
- остановка Муниципальный рынок;
- Областная клиническая больница (ОКБ);
- школа №65;
- улица Станкозаводская;
- остановка Аптека;
- улица Бирюзова;
- улица Медицинская;
- улица Мервинская;
- улица Советская;
- Мервинский проезд;
- улица Бахмачевская;
- улица Костычева, стройка;
- улицаПтицеводов;
- улица Зафабричная;
- улица Свободы;
- улица Фурманова;
- Куйбышевское шоссе;
- Электросеть;
- площадь Мичурина;
- улица Введенская;
- улица Яхонтова;
- улица Полевая на пересечении с улицей Введенской;
- улица Гагарина;
- улица Новоселов, магазин «Атак», «Апельсин», ТЦ «Европа»;
- Октябрьский городок;
- улица Рязанская.
На передержке находятся 210 безнадзорных животных. Всю информацию можно уточнить по телефону: 44-04-74.