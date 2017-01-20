Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:41, 20 января 2017 305
 0    0

На выделенные Путиным деньги в михайловском интернате сделают кабинеты для первоклашек

На выделенные Путиным деньги в михайловском интернате сделают кабинеты для первоклашек

Михайловская школа-интернат потратит деньги, полученные из резервного фонда президента, на ремонт спального корпуса, где также идет учебный процесс. Об этом RZN.info сообщили в рязанском министерстве образования.

Реконструкция позволит увеличить полезную площадь здания и улучшить условия обучения первых-четвертых классов.

Основные строительные работы проведут летом, пока дети будут на каникулах. Сдать реконструированный корпус рассчитывают к началу учебного года.

Напомним, в декабре 2016 года Владимир Путин выделил на ремонт школы-интерната 15 миллионов рублей из президентского резервного фонда.

Софинансирование из других источников не предусмотрено, добавили в министерстве.

Согласно его данным, в Михайловской школе-интернате учатся 108 детей из семей, попавших в трудную ситуацию.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
17:41, 20 января 2017
На выделенные Путиным деньги в михайловском интернате сделают кабинеты для первоклашек
17:15, 20 января 2017
В этом году в Рязани появится четыре врачебных офиса. Адреса
8:40, 20 января 2017
В этом году рязанские детские сады расширят на 150 мест
17:25, 19 января 2017
В прошлом году субсидии на покупку жилья получили 20 рязанских семей
11:56, 18 января 2017
В Рязани издали первый учебник с российским Крымом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 46 908
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 32 047
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 30 066
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 536
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 21 982
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум