На выделенные Путиным деньги в михайловском интернате сделают кабинеты для первоклашек

Михайловская школа-интернат потратит деньги, полученные из резервного фонда президента, на ремонт спального корпуса, где также идет учебный процесс. Об этом RZN.info сообщили в рязанском министерстве образования.
Реконструкция позволит увеличить полезную площадь здания и улучшить условия обучения первых-четвертых классов.
Основные строительные работы проведут летом, пока дети будут на каникулах. Сдать реконструированный корпус рассчитывают к началу учебного года.
Напомним, в декабре 2016 года Владимир Путин выделил на ремонт школы-интерната
Софинансирование из других источников не предусмотрено, добавили в министерстве.
Согласно его данным, в Михайловской школе-интернате учатся 108 детей из семей, попавших в трудную ситуацию.