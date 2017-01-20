На окраине Рязани избили и ограбили пенсионерку. Видео

На окраине Рязани избили и ограбили пенсионерку. Об этом
В полицию обратилась 86-летняя жительница Рязани. Утром в ее дом на окраине города ворвался незнакомый мужчина. Он повалил пожилую женщину на пол и начал избивать ее. Добычей злоумышленника стал переносной телевизор, а также 11,5 тысяч рублей, которые он нашел в одежде пенсионерки.
Местные жители заметили мужчину. По описанию характерной внешности и манере одеваться полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 64-летний рязанец. Его задержали во время распития алкогольных напитков. Похищенные деньги и телевизор изъяли.
Мужчина рассказал, что перед совершением преступления он много выпил. Выйдя из дома, он случайно направился на соседнюю улицу. Дальнейшие свои действия мужчина не смог объяснить.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Рязанцу грозит до 12 лет тюрьмы.