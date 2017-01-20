Кондитерская корпорация Roshen уволит 700 российских сотрудников

Roshen уволит 700 российских сотрудников. Корпорация закроет Липецкую кондитерскую фабрику в апреле. Информация об этом появилась на сайте
Персонал уже проинформировали о массовом сокращении. Необходимое уведомление в ближайшее время подадут в Липецкий центр занятости.
Производство и инфраструктурные объекты остановят и законсервируют. Продать фабрику нельзя из-за ареста имущества, наложенного СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела.
В Roshen отмечают, что с 2013 года производство на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза после «необоснованного запрета Роспотребнадзором импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, активной дискредитации деятельности фабрики в российских и украинских СМИ».