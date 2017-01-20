СМИ опубликовали информацию о том, что Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру. Специалист по безопасности Андрей Леонов получил от компании вознаграждение за обнаружение уязвимости, передает «
Как отметил Леонов в своем блоге, представители Facebook заплатили ему 40 тысяч долларов.
До этого рекордной была сумма в 33,5 тысячи долларов, которую компания выплатила в 2014 году бразильскому специалисту по кибербезопасности Реджинальдо Сильве.
По словам россиянина, он обратил внимание, что Facebook использует уязвимую версию библиотеки программ «Image Magick», с помощью которых можно редактировать и масштабировать изображения.
«Суть уязвимости в том, что под картинку маскируется файл с произвольным кодом, введенным злоумышленником. С его помощью можно получить доступ к данным пользователя», — говорится в сообщении.