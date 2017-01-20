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21:45, 20 января 2017 168
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Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру — СМИ

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру. Специалист по безопасности Андрей Леонов получил от компании вознаграждение за обнаружение уязвимости, передает «РИА Новости».

Как отметил Леонов в своем блоге, представители Facebook заплатили ему 40 тысяч долларов.

До этого рекордной была сумма в 33,5 тысячи долларов, которую компания выплатила в 2014 году бразильскому специалисту по кибербезопасности Реджинальдо Сильве.

По словам россиянина, он обратил внимание, что Facebook использует уязвимую версию библиотеки программ «Image Magick», с помощью которых можно редактировать и масштабировать изображения.

«Суть уязвимости в том, что под картинку маскируется файл с произвольным кодом, введенным злоумышленником. С его помощью можно получить доступ к данным пользователя», — говорится в сообщении.


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