Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США. Видео

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране, передает
«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс.
«Примите мои поздравления, господин президент», — сказал Робертс.
Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.
Минутами ранее, в точном соответствии с традицией, присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс.