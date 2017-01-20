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22:02, 20 января 2017 97
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Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США. Видео

Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США. Видео

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране, передает ТАСС.

«Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс.

«Примите мои поздравления, господин президент», — сказал Робертс.

Сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Минутами ранее, в точном соответствии с традицией, присягу принес 57-летний вице-президент США Майкл Пенс.


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