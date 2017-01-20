62% рязанцев считают, что полиция хорошо защищает их личный и имущественный интерес. Такие данные центра социсследования РГУ имени Есенина привел начальник штаба регионального УМВД по области Андрей Краснов на заседании коллегии, которое прошло в пятницу, 20 января.
По его словам, правоохранителям удалось повысить доверие граждан.
В 2015 году на этот опрос положительно ответили 56% граждан, в 2014 — 42%.
По результатам исследования 206 года 60% рязанцев считают, что жить в нашем регионе стало безопаснее. Это на 9% больше, чем в
При этом только 55% опрошенных обращаются за помощью в полицию. Однако это на 6% больше, чем 2015 году.