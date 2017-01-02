За год зафиксировали в среднем 229 попыток доступа российского ребенка к запрещенным сайтам. Таким образом Россия оказалась на седьмом месте в этом рейтинге, первое занял Израиль Израиле (775 попыток в год на одного пользователя), передает
В зависимости от страны может значительно отличаться интернет-контент. Японские дети посещают сайты с контентом «для взрослых» (39 попыток в год) и пиратским ПО, аудио и видео (104). Маленькие итальянцы больше других интересуются азартными играми (3,6), а португальцы попадают на сайты с нецензурной лексикой (60). В России самой популярной темой у детей оказалась «Алкоголь, табак и наркотики».
Не всегда попытки перехода совершаются намеренно: ребенок может зайти на запрещенный сайт, случайно кликнув на баннер или перейдя по ссылке, которую ему кто-нибудь прислал.
С другой стороны, известно, что многие дети предпочитают не надеяться, что их секреты не будут случайно раскрыты, а принимать меры, чтобы родители не наткнулись на нежелательные подробности: 18% детей заходят в Интернет в отсутствие родителей, 16% ставят пароли на мобильное устройство, а 10% чистят историю браузера. Они также идут на некоторые технологические ухищрения — например, используют анонимайзеры (22%) или скрывают приложения (14%).