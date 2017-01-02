В России изменились правила регистрации квартир, дач и земли. С 1 января свидетельство о государственном праве на собственность выдаваться не будет, пишет « Российская газета ».

Вместо него владельцы получат выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Росреестре.

Также можно зарегистрировать собственность через интернет через базы госреестра.

Если земельный участок владельца находится в одном городе, то ему теперь не обязательно будет ехать в то место, где участок расположен. Обратиться можно в любой офис Росреестра в любой точке страны.

Также закон предусматривает «курьерскую доставку» документов. В заявлении необходимо будет сделать отметку и готовые бумаги доставят владельцу в удобное место.

В Росреестре подчеркивают, что с началом работы ЕГРН вырастет надежность хранения данных о миллионах квартир, дач, земельных участков.

«Росреестр хранит от имени государства большие массивы данных о землях, объектах капитального строительства, их владельцах. И гарантирует защиту прав собственности на все объекты недвижимости», — отметила глава Росреестра Виктория Абрамченко,

«Новый закон имеет ряд преимуществ для граждан и предпринимателей. Регистрация будет проводиться без территориальной привязки будущего собственника, когда документы на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости- можно подать в любом офисе приема-выдачи документов, независимо от места расположения объекта недвижимости», — прокомментировали в Росреестре.

Заявления на кадастровый учет и регистрацию прав теперь могут быть выполнены одновременно. В течение 10 дней регистраторы одновременно оформят и кадастровый учет, и регистрацию прав. Одновременно учет и госрегистрация будут проводиться в случаях, если объект недвижимости регистрируется впервые или ликвидируется, а права на него зарегистрированы в ЕГРН.

Если нужно получить только одну из услуг, то на регистрацию уйдет не более 7 дней, на постановку на кадастровый учет — не более 5.

Можно также обратиться в любой многофункциональный центр «Мои документы». В этом случае срок получения услуги увеличится на 2 дня.

Также впервые введут ответственность за необоснованный отказ чиновников в приеме документов или предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), за нарушение сроков, технические ошибки в документах, уклонение от выполнения своих обязанностей.