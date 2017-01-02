В гостинице Еревана нашли тело российского военного

В гостинице Еревана нашли тело майора российской военной базы в Армении Виктора Емельянова. Он был временно прописан в гостинице, передает «
«Первого января в 19:00 (18:00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы „Дружба“ был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются», — прокомментировали агентству в полиции.
Следов насилия на теле не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По данному факту возбудили уголовное дело.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.