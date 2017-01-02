Президент США Барак Обама назначил дату выступления с прощальной речью. 10 января он подведет итоги своей работы, передает
«Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее», — заявил Обама.
Прощальная речь — традиция, установленная в США более 220 лет назад Джорджем Вашингтоном.
Новый президент Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января.