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14:21, 19 января 2017 675
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Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»

Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»

Фото: Рязанская городская Дума

Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Ивана Печникова. На церемонии присутствовал президент федерации хоккея Рязанской области Андрей Глазунов, сообщили в гордуме.

Глава Рязани вручил директору хоккейного клуба почетную грамоту городской думы.

«После награждения состоялась рабочая встреча, в ходе которой Владислав Фролов, Андрей Глазунов и Иван Печников обсудили вопросы, связанные с развитием хоккея в областном центре», — говорится в сообщении.

Иван Печников стал замдиректора клуба в 2014 году, а в 2015 возглавил его. Под его руководством команда добилась значительных результатов. Сезон 2015/2016 ХК «Рязань» завершил на итоговом 5-ом месте в ВХЛ, это один из лучших результатов в истории рязанского хоккея. Кроме того, команда была отмечена за самую длинную победную серию лиги.


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