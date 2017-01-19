В рязанском райцентре объявили карантин из-за бешеной собаки

В Ряжске обнаружили бешенство животных. Постановление рязанского губернатора о карантине официально опубликовали в четверг, 19 января.
Ограничительные меры будут действовать по 16 марта. Под них попало личное подворье на улице Лапутина. Всю улицу объявили угрожаемой зоной болезни. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют подворье, привьют зверей в угрожаемой зоне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей убьют.
Бешенство нашли у собаки, передает издательство «