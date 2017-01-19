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16:45, 19 января 2017 2 261
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В рязанском райцентре объявили карантин из-за бешеной собаки

В рязанском райцентре объявили карантин из-за бешеной собаки

Фото: Pixabay.com

В Ряжске обнаружили бешенство животных. Постановление рязанского губернатора о карантине официально опубликовали в четверг, 19 января.

Ограничительные меры будут действовать по 16 марта. Под них попало личное подворье на улице Лапутина. Всю улицу объявили угрожаемой зоной болезни. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

Ветеринары продезинфицируют подворье, привьют зверей в угрожаемой зоне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей убьют.

Бешенство нашли у собаки, передает издательство «Пресса» со ссылкой на начальника ряжской ветстанции Александра Розанова. 13 января животное стало грызть свой вольер, отказалось от еды, а ночью умерло. Посмертные анализы показали наличие болезни.


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