В этом году главной площадкой Дня студента в Рязани станет десантное училище

В этом году праздник в честь Дня студента в Рязани примет десантное училище. Торжества пройдут в среду, 25 января, на территории бывшего автомобильного института, сообщила министр спорта области Татьяна Пыжонкова на пресс-конференции 19 января.
Студенты вузов и ссузов региона по традиции поборются за переходящий кубок.
По словам Пыжонковой, выбор конкурсов обусловлен национальными русскими традициями. Начнутся забавы с забега Татьян.
В прошлые годы праздник принимали РГУ и «
Также 25 января стартует 45-й «Звездный поход» студентов в районы. 15 отрядов будут помогать ветеранам и малообеспеченным семьям, устраивать концерты и мастер-классы, а также благоустраивать и отмечать на