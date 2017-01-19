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15:45, 19 января 2017 713
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В этом году главной площадкой Дня студента в Рязани станет десантное училище

В этом году главной площадкой Дня студента в Рязани станет десантное училище

В этом году праздник в честь Дня студента в Рязани примет десантное училище. Торжества пройдут в среду, 25 января, на территории бывшего автомобильного института, сообщила министр спорта области Татьяна Пыжонкова на пресс-конференции 19 января.

Студенты вузов и ссузов региона по традиции поборются за переходящий кубок.

По словам Пыжонковой, выбор конкурсов обусловлен национальными русскими традициями. Начнутся забавы с забега Татьян.

В прошлые годы праздник принимали РГУ и «Политех», отмечавшие круглые даты. Десантное училище на этот раз выбрали как бренд города, рассказала Пыжонкова.

Также 25 января стартует 45-й «Звездный поход» студентов в районы. 15 отрядов будут помогать ветеранам и малообеспеченным семьям, устраивать концерты и мастер-классы, а также благоустраивать и отмечать на специальной карте воинские мемориалы. Всего на нее нанесут около ста памятных мест, заявил руководитель волонтерского отряда РГУ Алексей Мелькин.


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