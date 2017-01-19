В Екатеринбурге на беременную женщину и ее сына упала ледяная глыба. Об этом
Находящаяся на 8-м месяце беременности горожанка вела ребенка из школы, когда на них упала глыба льда. По счастливой случайности мать и сын получили лишь ушибы, ссадины и синяки.
Узнавшие о произошедшем журналисты РИА «ФедералПресс» направили в прокуратуру запрос на проведение проверки. Сотрудники прокуратуры установили, что уборка снега и наледи с крыши дома не проводилась должным образом.
По признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), возбудили уголовное дело. Виновному в сходе снега с крыши грозит до 2 лет тюрьмы.