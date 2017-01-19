Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:02, 19 января 2017 1 994
 0    0

В четверг на двадцати рязанских улицах отловят бездомных животных

В четверг на двадцати рязанских улицах отловят бездомных животных

Фото: Pixabay.com

В четверг, 19 января, в Рязани продолжат отлавливать бездомных животных. Об этом сообщила служба по контролю за безнадзорными животными.

Работы проведут по следующим адресам:

  • площадь Мичурина;
  • улица Введенская;
  • улица Яхонтова;
  • улица Полевая на пересечении с улицей Введенской;
  • улица Рязанская, дом №20-а;
  • поселок Строитель;
  • улица Поселковая;
  • улица Дружная;
  • проезд Яблочкова;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Электросеть;
  • улица Зубковой;
  • улица Новоселов;
  • ТЦ Европа, ТЦ Европа (новый);
  • улица Птицеводов;
  • улица Зафабричная;
  • улица Мервинская;
  • улица Советская;
  • Мервинский проезд;
  • улица Бахмачевская;
  • улица Костычева.

В настоящее время на передержке находится 204 безнадзорных животных.

Рязанцев попросили быть внимательными и не отпускать своих питомцев на улицу одних.

Возникшие вопросы можно задать по телефону: 44-04-74.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:06, 19 января 2017
Бывший глава Рязани решит вопросы ЖКХ на федеральном уровне
10:45, 19 января 2017
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
10:18, 19 января 2017
Мэр Киева поразил участников форума в Давосе незнанием географии
10:02, 19 января 2017
В Екатеринбурге на беременную женщину и ее сына упала ледяная глыба
9:26, 19 января 2017
Взрывом машины в центре Рязани занялись следователи — источник
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 33 970
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 31 460
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 658
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
16:20, 18 января 2017 20 570
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
9:20, 10 января 2017 19 199
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум