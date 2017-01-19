В четверг на двадцати рязанских улицах отловят бездомных животных

В четверг, 19 января, в Рязани продолжат отлавливать бездомных животных. Об этом сообщила
Работы проведут по следующим адресам:
- площадь Мичурина;
- улица Введенская;
- улица Яхонтова;
- улица Полевая на пересечении с улицей Введенской;
- улица Рязанская, дом №20-а;
- поселок Строитель;
- улица Поселковая;
- улица Дружная;
- проезд Яблочкова;
- Куйбышевское шоссе;
- Электросеть;
- улица Зубковой;
- улица Новоселов;
- ТЦ Европа, ТЦ Европа (новый);
- улица Птицеводов;
- улица Зафабричная;
- улица Мервинская;
- улица Советская;
- Мервинский проезд;
- улица Бахмачевская;
- улица Костычева.
В настоящее время на передержке находится 204 безнадзорных животных.
Рязанцев попросили быть внимательными и не отпускать своих питомцев на улицу одних.
Возникшие вопросы можно задать по телефону: 44-04-74.