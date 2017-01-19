Рязанские журналисты нашли дом с «мертвыми душами». Видео

Собственник помещения на первом этаже дома №37 по улице Высоковольтной пытается перевести его в нежилое. Как выяснила съемочная группа ГТРК «Ока» за изменения подписались даже те собственники квартир, кого уже нет в живых, сообщили на
Сами жители многоэтажки рассказали, что согласия не давали. Борьбу с предпринимателями они начали в ноябре 2016 года.
В сообщении говорится, что согласно закону, предприниматель должен опросить всех жильцов, и лишь после согласия большинства перевод помещения в другую категорию становится возможен.
Жители дома считают недостоверным документ, где из 40 подписавшихся лишь шестеро выступили против. Подписи в бумаге поставили лица, которых давно нет в живых. Те собственники квартир, которые проживают в доме, отрицают, что расписывались в документах".
Собственник помещения не признает, что документы подделаны. «Я не занималась этим протоколом. Я нанимала человека, мне оказывали услугу по проведению общего собрания жильцов», — рассказала предприниматель Елена Новикова.
Жители дома уже подали иск в суд.