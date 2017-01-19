Рязанец получил пять лет колонии за избиение женщин-приставов

Рязанец получил пять лет колонии за избиение приставов. Об этом сообщили на
46-летнего рязанца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
В июне 2016 года две женщины — судебные приставы-исполнители посетили рязанца, который не платил алименты. В квартире мужчина нанес множественные удары в область головы и тела сотрудницам ведомства.
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.