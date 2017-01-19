Рязанца будут судить за убийство пенсионерки в Спасском районе

Жителя Рязани будут судить за убийство пенсионерки в деревне Острая Лука Спасского района. Об этом
По данным следствия, 13 декабря 2015 года мужчина 1992 года рождения пришел в дом к бабушке своего друга и потребовал у нее денег. Получив отказ, он ударил пенсионерку по голове металлическим предметом и забрал семь тысяч рублей. 87-летняя женщина скончалась на месте.
Тело пенсионерки обнаружили 15 декабря. Подозреваемого задержали на следующий день.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «в, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
Отмечается, что ранее мужчина был судим.