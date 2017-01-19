На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Три икса: Мировое господство» и «Рай» Кончаловского

На этой неделе на большие экраны вновь выйдут новые фильмы. Любители кино смогут выбрать из всех премьер картину по вкусу.
Одна из самых ожидаемых новинок — «Три икса: Мировое господство» с Вин Дизелем в главной роли. В этот раз герой боевика будет искать секретное оружие.
Любителей русского кинематографа ждет «Рай» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли и фильм ужасов «Невеста».
Ценители ретро смогут насладиться фильмом об Америке 60-х годов «Ловушка», а для семейного просмотра подойдет мультфильм «Отважный рыцарь».
Полный обзор новинок кино можно найти на нашем сайте в разделе «
Фото с Кинопоиска