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17:00, 19 января 2017 2 838
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Три икса: Мировое господство» и «Рай» Кончаловского

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Три икса: Мировое господство» и «Рай» Кончаловского

На этой неделе на большие экраны вновь выйдут новые фильмы. Любители кино смогут выбрать из всех премьер картину по вкусу.

Одна из самых ожидаемых новинок — «Три икса: Мировое господство» с Вин Дизелем в главной роли. В этот раз герой боевика будет искать секретное оружие.

Любителей русского кинематографа ждет «Рай» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли и фильм ужасов «Невеста».

Ценители ретро смогут насладиться фильмом об Америке 60-х годов «Ловушка», а для семейного просмотра подойдет мультфильм «Отважный рыцарь».

Полный обзор новинок кино можно найти на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото с Кинопоиска


© RZN.info

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