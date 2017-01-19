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10:18, 19 января 2017 445
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Мэр Киева поразил участников форума в Давосе незнанием географии

Мэр Киева поразил участников форума в Давосе незнанием географии

Мэр Киева Виталий Кличко поразил участников форума в Давосе незнанием географии. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Во время выступления на Всемирном экономическом форме в Давосе Виталий Кличко назвал Украину «самой большой страной в Европе», а Киев — «одним из крупнейших городов в Восточной Европе».

«Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции, это самая большая страна в Европе», — заявил мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что важно сформировать взгляды своего народа, и призвал участников форума драться за свои интересы.

«Я хочу сказать, что жизнь — борьба. Надо драться», — сказал он.


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