Мэр Киева поразил участников форума в Давосе незнанием географии

Мэр Киева Виталий Кличко поразил участников форума в Давосе незнанием географии. Об этом пишет газета «
Во время выступления на Всемирном экономическом форме в Давосе Виталий Кличко назвал Украину «самой большой страной в Европе», а Киев — «одним из крупнейших городов в Восточной Европе».
«Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции, это самая большая страна в Европе», — заявил мэр Киева.
Кличко также подчеркнул, что важно сформировать взгляды своего народа, и призвал участников форума драться за свои интересы.
«Я хочу сказать, что жизнь — борьба. Надо драться», — сказал он.