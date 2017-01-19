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17:13, 19 января 2017 794
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Гордуме предложили скорректировать правила застройки для расселения ветхих домов на проезде Грибоедова

Гордуме предложили скорректировать правила застройки для расселения ветхих домов на проезде Грибоедова

Рязанская городская дума рассмотрит вопрос о корректировке Правил землепользования и застройки для расселения ветхих домов в историческом центре. Его на общее заседание вынес имущественный комитет, сообщила думская пресс-служба.

Территорию в границах улиц Есенина, Вознесенской, Подгорной и Щедрина планируют перевести из зоны среднеэтажной застройки в общественно-жилую. Это сделает площадку, входящую в муниципальную программу развития, более привлекательной для инвесторов, отметили депутаты.

Программа предусматривает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. На рассматриваемой территории, согласно программе, находится шесть домов: №47 по Вознесенской улице и №№ 14, 15, 16, 16-б и 18 по проезду Грибоедова. Проект изменений выносился на публичные слушания и получил положительное заключение.


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