Гордуме предложили скорректировать правила застройки для расселения ветхих домов на проезде Грибоедова

Рязанская городская дума рассмотрит вопрос о корректировке Правил землепользования и застройки для расселения ветхих домов в историческом центре. Его на общее заседание вынес имущественный комитет, сообщила думская пресс-служба.
Территорию в границах улиц Есенина, Вознесенской, Подгорной и Щедрина планируют перевести из зоны среднеэтажной застройки в общественно-жилую. Это сделает площадку, входящую в муниципальную программу развития, более привлекательной для инвесторов, отметили депутаты.
Программа предусматривает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. На рассматриваемой территории, согласно