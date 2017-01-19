Депутаты призвали мэрию лучше убирать снег на окраинах

Хозяйственный комитет гордумы призвал чиновников «обратить особое внимание» на уборку снега на окраинах Рязани, сообщила пресс-служба представительного органа.
Также депутаты заявили о необходимости усилить работу с подрядчиками, чтобы снег не оставался на улицах надолго.
По информации чиновников, муниципальная Дирекция благоустройства города чистят 196 улиц общей протяженностью 216 км, а также 571 остановку и 32 разворотных круга. Остальные 570 дорог и проездов убирают грейдерами подрядчики. Суммарная длина очищаемых от снега тротуаров составляет 220 километров.