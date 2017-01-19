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17:31, 19 января 2017 3 543
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Депутаты призвали мэрию лучше убирать снег на окраинах

Депутаты призвали мэрию лучше убирать снег на окраинах

Хозяйственный комитет гордумы призвал чиновников «обратить особое внимание» на уборку снега на окраинах Рязани, сообщила пресс-служба представительного органа.

Также депутаты заявили о необходимости усилить работу с подрядчиками, чтобы снег не оставался на улицах надолго.

По информации чиновников, муниципальная Дирекция благоустройства города чистят 196 улиц общей протяженностью 216 км, а также 571 остановку и 32 разворотных круга. Остальные 570 дорог и проездов убирают грейдерами подрядчики. Суммарная длина очищаемых от снега тротуаров составляет 220 километров.


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