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10:48, 19 января 2017 405
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«Берегите самое дорогое». Ряжские школьники обратились к водителям с плакатами

«Берегите самое дорогое». Ряжские школьники обратились к водителям с плакатами

В Ряжском районе школьники обратились к водителям с плакатами, чтобы напомнить о правилах дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ученики Ряжской школы №1 вместе с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Берегите самое дорогое». Старшеклассники вышли к пешеходному переходу с плакатами, чтобы напомнить участникам дорожного движения о проблеме детского травматизма:

  • «Пристегнулся сам, пристегни ребенка»;
  • «Запомни водитель — ты тоже родитель!»;
  • «Детей видишь — не гони, зебру видишь — тормози!».

К акции также присоединились жители Шацкого района. Сотрудники ГИБДД подготовили красочные памятки для детей и их родителей с просьбой не нарушать правила дорожного движения.

Фото сайт регионального УМВД


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