«Берегите самое дорогое». Ряжские школьники обратились к водителям с плакатами

В Ряжском районе школьники обратились к водителям с плакатами, чтобы напомнить о правилах дорожного движения. Об этом
Ученики Ряжской школы №1 вместе с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Берегите самое дорогое». Старшеклассники вышли к пешеходному переходу с плакатами, чтобы напомнить участникам дорожного движения о проблеме детского травматизма:
- «Пристегнулся сам, пристегни ребенка»;
- «Запомни водитель — ты тоже родитель!»;
- «Детей видишь — не гони, зебру видишь — тормози!».
К акции также присоединились жители Шацкого района. Сотрудники ГИБДД подготовили красочные памятки для детей и их родителей с просьбой не нарушать правила дорожного движения.
Фото сайт регионального УМВД