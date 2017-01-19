Apple снизила цены в России

Компания Apple снизила цены на свои устройства в российском интернет-магазине Apple Store, передает «
Согласно новым ценам, iPhone7 подешевел в среднем на пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации. 32-гигабайтный гаджет подешевел на четыре тысячи рублей, 128-гигабайтный — на пять тысяч рублей, а 256-гигабайтный — на шесть тысяч рублей.
Планшеты iPad Pro 9,7 подешевели на пять-восемь тысяч рублей, а цены на компьютеры Apple в самой дорогой комплектации упали на 17 тысяч рублей.
Снижение цен на остальную продукцию Apple в среднем составило три-четыре тысячи рублей.