В суд поступило дело об убийстве пенсионерки из-за домашней птицы

В деревне Андреевка Сараевского района 65-летняя женщина зарезала свою 77-летнюю соседку из-за домашней птицы. Расследование уголовного дела завершили, сообщила
Следователи установили, что утром 24 апреля 2016 года обвиняемая увидела, как соседка отгоняла от дома ее птицу.
«Женщины и раньше конфликтовали по этому поводу», — говорится в сообщении.
В этот день соседки также поссорились и разошлись по домам. Позже обвиняемая выпила, спрятала в рукаве хозяйственный нож и пришла к дому пенсионерки.
Там она несколько раз ударила пострадавшую ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.