Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:53, 18 января 2017 6 104
 0    0

В суд поступило дело об убийстве пенсионерки из-за домашней птицы

В суд поступило дело об убийстве пенсионерки из-за домашней птицы

В деревне Андреевка Сараевского района 65-летняя женщина зарезала свою 77-летнюю соседку из-за домашней птицы. Расследование уголовного дела завершили, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи установили, что утром 24 апреля 2016 года обвиняемая увидела, как соседка отгоняла от дома ее птицу.

«Женщины и раньше конфликтовали по этому поводу», — говорится в сообщении.

В этот день соседки также поссорились и разошлись по домам. Позже обвиняемая выпила, спрятала в рукаве хозяйственный нож и пришла к дому пенсионерки.

Там она несколько раз ударила пострадавшую ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:07, 18 января 2017
В Рязани возобновили движение по ранее перекрытой из-за взрыва улице Свободы
20:29, 18 января 2017
Пострадавшая от взрыва девушка находится в тяжелом состоянии — источник
19:35, 18 января 2017
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
18:53, 18 января 2017
В суд поступило дело об убийстве пенсионерки из-за домашней птицы
18:14, 18 января 2017
Пострадавшая от взрыва автомобиля рязанка получила травмы ног 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги

Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги 2

Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 297
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
16:54, 18 января 2017 26 315
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 3
17:04, 6 января 2017 21 598
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 18 944
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
15:47, 9 января 2017 16 897
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум