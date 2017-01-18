Вместе с губернаторскими в Рязанской области пройдут еще 128 выборов

Наряду с губернаторскими в Рязанской области в 2017 году пройдут 128 местных выборов. Об этом сообщил секретарь регионального избиркома Сергей Скобелев на заседании в среду, 18 января.
По его словам, в 73 муниципалитетах выберут депутатов, в 55 — глав.
Голосовать будут жители 11-ти районов. Больше всего кампаний намечены в Александро-Невском, Пронском, Старожилоаском, чуть меньше — в Ухоловском, Сараевском, Рязанском и Клепиковском.
Губернаторские выборы назначают в первой декаде, добавил Скобелев. Выдвижение кандидатов завершится 21 июня.
Единый день голосования в этом году выпал на 10 сентября.