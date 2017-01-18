В Рязанской области за год вдвое снизилось число аварий и смертей на дорогах

В Рязанской области за год вдвое снизилось число ДТП и смертей на дорогах. Об этом
Каждое пятое ДТП на территории региона происходит из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима. В 2016 году по этой причине случилось 316 ДТП (в 2015 году — 677). В авариях погиб 41 человек (в 2015 году — 94). Число пострадавших в ДТП также снизилось более чем в два раза: ранения получили 427 человек (в 2015 году — 891).
В региональном УМВД отмечают, что добиться такого снижения удалось при помощи комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД.