Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:33, 18 января 2017 747
 0    0

В Рязанской области за год вдвое снизилось число аварий и смертей на дорогах 1

В Рязанской области за год вдвое снизилось число аварий и смертей на дорогах

В Рязанской области за год вдвое снизилось число ДТП и смертей на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Каждое пятое ДТП на территории региона происходит из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима. В 2016 году по этой причине случилось 316 ДТП (в 2015 году — 677). В авариях погиб 41 человек (в 2015 году — 94). Число пострадавших в ДТП также снизилось более чем в два раза: ранения получили 427 человек (в 2015 году — 891).

В региональном УМВД отмечают, что добиться такого снижения удалось при помощи комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
14:55, 18 января 2017
За год камеры на рязанских дорогах засняли нарушения на 600 миллионов
14:33, 18 января 2017
В Рязанской области за год вдвое снизилось число аварий и смертей на дорогах 1
14:13, 18 января 2017
В ночь на среду с девяти рязанских улиц убрали снег
11:09, 18 января 2017
В Рязани составят перечень аварийно-опасных участков дорог
11:01, 18 января 2017
Мэрия опубликовала план нескольких новых дорог и развязок на Московском шоссе 8
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги

Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги 2

Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 297
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
16:54, 18 января 2017 26 315
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 3
17:04, 6 января 2017 21 598
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 18 944
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
15:47, 9 января 2017 16 897
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум