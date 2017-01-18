За год камеры на рязанских дорогах засняли нарушения на 600 миллионов. Об этом
В 2016 году на территории Рязанской области установили 4 стационарных аппаратно-программных комплекса Vocord, 44 фоторадарных комплексов измерения скорости транспортных средств «Кордон», 20 стационарных аппаратно-программных комплексов «Вокорд-Трафик Р», 14 комплексов измерения скорости транспортных средств «Автопатруль». Для фиксации нарушений также используют 37 передвижных автоматических регистраторов нарушений скоростного режима «Арена».
В региональном УМВД отмечают, что значительную эффективность работы по предупреждению ДТП показали стационарные комплексы фото-видеофиксации, установленные на автодороге федерального значения М-5 «Урал», а также рубеж контроля скорости на участке автодороги Рязань — Спас-Клепики. Число ДТП удалось снизить на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной, улице Ряжское шоссе города Рязани.
В настоящее время остаются аварийноопасными участки автодорог в зоне дислакации комплексов фото- видеофиксации: Северный обход, Муромское шоссе города Рязани; Зеленинские дворики в Рыбновском районе; 208 и 256 километр автодороги М-6 «Каспий».