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14:55, 18 января 2017 896
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За год камеры на рязанских дорогах засняли нарушения на 600 миллионов

За год камеры на рязанских дорогах засняли нарушения на 600 миллионов

За год камеры на рязанских дорогах засняли нарушения на 600 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2016 году на территории Рязанской области установили 4 стационарных аппаратно-программных комплекса Vocord, 44 фоторадарных комплексов измерения скорости транспортных средств «Кордон», 20 стационарных аппаратно-программных комплексов «Вокорд-Трафик Р», 14 комплексов измерения скорости транспортных средств «Автопатруль». Для фиксации нарушений также используют 37 передвижных автоматических регистраторов нарушений скоростного режима «Арена».

В региональном УМВД отмечают, что значительную эффективность работы по предупреждению ДТП показали стационарные комплексы фото-видеофиксации, установленные на автодороге федерального значения М-5 «Урал», а также рубеж контроля скорости на участке автодороги Рязань — Спас-Клепики. Число ДТП удалось снизить на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной, улице Ряжское шоссе города Рязани.

В настоящее время остаются аварийноопасными участки автодорог в зоне дислакации комплексов фото- видеофиксации: Северный обход, Муромское шоссе города Рязани; Зеленинские дворики в Рыбновском районе; 208 и 256 километр автодороги М-6 «Каспий».


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«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

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