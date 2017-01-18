В Рязани составят перечень аварийно-опасных участков дорог и мер, которые устранят причины ДТП. Соответствующее изменение в проект регионального закона внес министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев. Об этом
Олег Ковалев отметил, что региональному минтрансу необходимо учесть в работе участки, находящиеся на федеральных трассах. По его словам, также следует четко определить сроки утверждения перечня аварийно-опасных участков дорог, чтобы своевременно внести корректировки в региональную программу по повышению безопасности дорожного движения.