В Рязани пройдет экологический молодежный флешмоб

24 января 2017 года на улице Почтовой пройдет молодежный флешмоб «Дай природе пять!», приуроченный к открытию Года экологии в Рязанской области. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.
Акция организуется Рязанским политехническим институтом при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства образования Рязанской области, министерства природопользования Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, а также общественных организаций, общеобразовательных школ, детских центров.
Участники шествия пройдут по улице Почтовой и ТЦ «Малина», раздадут листовки с информацией о предстоящих экологических акциях, которые они будут проводить. В течение года планируются постройки скворечников для птиц, уборка берегов рек от мусора и другие мероприятия. Цель акции привлечь внимание жителей города к экологическим проблемам нашего региона.
На флешмобе участников поприветствуют представители власти, общественных организаций, директора учебных заведений.
Приглашаются все желающие. Для дополнительной информации обращаться по телефону: