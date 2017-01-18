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15:31, 18 января 2017 1 024

В Рязани пройдет экологический молодежный флешмоб 1

В Рязани пройдет экологический молодежный флешмоб

24 января 2017 года на улице Почтовой пройдет молодежный флешмоб «Дай природе пять!», приуроченный к открытию Года экологии в Рязанской области. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.

Акция организуется Рязанским политехническим институтом при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства образования Рязанской области, министерства природопользования Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, а также общественных организаций, общеобразовательных школ, детских центров.

Участники шествия пройдут по улице Почтовой и ТЦ «Малина», раздадут листовки с информацией о предстоящих экологических акциях, которые они будут проводить. В течение года планируются постройки скворечников для птиц, уборка берегов рек от мусора и другие мероприятия. Цель акции привлечь внимание жителей города к экологическим проблемам нашего региона.

На флешмобе участников поприветствуют представители власти, общественных организаций, директора учебных заведений.

Приглашаются все желающие. Для дополнительной информации обращаться по телефону: +7 (900) 907-12-12.


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