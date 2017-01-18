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8:27, 18 января 2017 340
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В Красноярке из морга пропало тело 88-летней пенсионерки

В Красноярке из морга пропало тело 88-летней пенсионерки

В Красноярке из морга пропало тело 88-летней пенсионерки. Следоватеои выясняют версию исчезновения, передает «РИА Новости». По предварительным данным, тело могли похитить. Оно поступило в морг 6 декабря для судебно-медицинской экспертизы. Исследование провели на следующий день.

12 декабря в регистратуру обратилась родственница умершей, которая попросила выдать тело, но ей отказали, так как его не было на месте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении», — прокомментировала представитель СК по региону Ольга Шаманская.


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