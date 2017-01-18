В Казанский монастырь Рязани привезут мощи великомученицы Параскевы

В субботу, 21 января, в Казанский монастырь Рязани на временное пребывание привезут мощи великомученицы Параскевы. Поклониться святыне смогту все желающие. Об этом
Справка
Святая жила в III веке в Иконии. Ее родители особенно почитали день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою. Язычники повергли христианку мучениям за веру.
Святая мученица Параскева пользуется у православных особым почитанием. Верующие считают ее целительницей тяжелых душевных и телесных недугов.