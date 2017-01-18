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9:36, 18 января 2017 186
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В Казанский монастырь Рязани привезут мощи великомученицы Параскевы

В Казанский монастырь Рязани привезут мощи великомученицы Параскевы

В субботу, 21 января, в Казанский монастырь Рязани на временное пребывание привезут мощи великомученицы Параскевы. Поклониться святыне смогту все желающие. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Справка

Святая жила в III веке в Иконии. Ее родители особенно почитали день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою. Язычники повергли христианку мучениям за веру.

Святая мученица Параскева пользуется у православных особым почитанием. Верующие считают ее целительницей тяжелых душевных и телесных недугов.


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