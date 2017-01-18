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21:48, 18 января 2017 177
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Старейшей в мире панде исполнилось 37 лет. Видео

Старейшей в мире панде исполнилось 37 лет. Видео

Старейшей в мире панде по кличке Басы исполнилось 37 лет. Животное проживает в Китае, со ссылкой на местные СМИ передает «РИА Новости».

В переводе на человеческие годы возраст панды составляет более ста лет.

Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань, в настоящее время самка живет при исследовательском центре больших панд города Фучжоу провинции Фуцзянь.

«В честь дня рождения сотрудники центра приготовили для животного праздничный торт, а поклонники Басы пришли с подарками», — говорится в сообщении.

Фото и видео RT


© RZN.info

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