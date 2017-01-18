Старейшей в мире панде исполнилось 37 лет. Видео

Старейшей в мире панде по кличке Басы исполнилось 37 лет. Животное проживает в Китае, со ссылкой на местные СМИ передает «
В переводе на человеческие годы возраст панды составляет более ста лет.
Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань, в настоящее время самка живет при исследовательском центре больших панд города Фучжоу провинции Фуцзянь.
«В честь дня рождения сотрудники центра приготовили для животного праздничный торт, а поклонники Басы пришли с подарками», — говорится в сообщении.
Фото и видео RT