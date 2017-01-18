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19:35, 18 января 2017 11 909
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RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5

RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой

RZN.info публикует эксклюзивное видео с девушкой, которая пострадала во взрыве автомобиля Suzuki на улице Свободы. У автомобиля выбиты оба передних боковых стекла и насквозь пробито лобовое стекло, заднее левое колесо и повреждения на водительской двери.

Пулевых отверстий в лобовом стекле нет. Повреждение стекла произошло изнутри автомобиля во время взрыва.

При взрыве серьезно пострадал водитель машины. Сразу после происшествия очевидцы вытащили ее из машины и перенесли с дороги к жилым домам. По их словам, девушка жаловалась на холод и находилась в шоке.

Через 5-10 минут приехали врачи. На кадрах видно, как пострадавшую забирает «скорая» и увозит в больницу.

«Она не кричала, была в сознании и сидела на земле, — рассказали RZN.info. — Взрыв был очень громкий, дырка в полу машины большая, через нее видно дорогу».

Напомним, водитель Suzuki получила рваные раны голени, в настоящий момент ее осматривают травматологи.


© RZN.info

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