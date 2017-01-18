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9:07, 18 января 2017 482
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Рязанка Толкалина рассталась с Кончаловским после 20 лет «свободного брака»

Рязанка Толкалина рассталась с Кончаловским после 20 лет «свободного брака»

Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским после 20 лет «свободного брака». О расставании с известным режиссером уроженка Рязанской области рассказала сама, пишет «Российская газета».

«И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей странице в Facebook 2 января.

Кончаловский и Толкалина познакомились, когда Любови было семнадцать. За двадцать лет они так и не оформили своих отношений. Актриса признавалась, что в этом ее вина. По словам Толкалиной, каждый раз, когда Кончаловский предлагал ей пожениться, он составлял брачный договор.

«Я смотрела на эту кипу бумаг и понимала, что не смогу подписать это. Я не верю в то, что человек, с которым ты вместе прожил столько лет, вдруг может стать тебе чужим и совсем незнакомым. Быть может, я и наивна, но я уверена, что, прожив столько лет вместе, мы всегда сможем найти выход из любой ситуации», — рассказывала рязанка в одном из интервью.

Справка

Любовь Толкалина окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Алексея Баталова). Служила в Центральном академическом театре Российской армии. В апреле 2001 года она стала «Девушка месяца» Playboy. Актриса снималась в фильмах «Затворник» (дебют), «Антикиллер», «Консервы», «Побег». Толкалина является лауреатом национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской академии бизнеса и предпринимательства, а также КМС по синхронному плаванию.

Фото Kino-Teatr.ru


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