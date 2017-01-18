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15:17, 18 января 2017 854
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Рязанцы стали на четверть чаще брать ипотеку — Центробанк

Рязанцы стали на четверть чаще брать ипотеку — Центробанк

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области заметно вырос объем ипотечного кредитования. Такие данные распространило региональное отделение Центробанка в среду, 18 января.

Согласно им, в ноябре 2016 года сумма выданных жилищных займов превысила 1 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015-го показатель увеличился на 25,5%.

Валютные ипотеки в ноябре не выдавались.

Средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам за год опустилась с 13,4 до 12,5 процента годовых. Средний размер займа вырос с 1,38 до 1,52 миллиона рублей, срок — с 14,5 до 15,25 года.


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