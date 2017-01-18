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16:33, 18 января 2017 6 083
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Рязанцы познакомятся с «русским космизмом»

Рязанцы познакомятся с «русским космизмом»

Рязанцы познакомятся с «русским космизмом». Выставка «Колыбель человечества: философия космизма» откроется в Кремле в четверг, 20 января. Об этом сообщил сайт музея-заповедника.

Проект приурочили к 160-летию уроженца Рязани Константина Циолковского. Названием выставки стала знаменитая фраза ученого «Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Экспонаты предоставили московский музей космонавтики и музей-библиотека Н.Ф. Федорова.

«Философия русского космизма — уникального течения религиозно-философской мысли в России второй половины XIX—XX вв. — рассказывает о том, как с маленькой Земли, которая является колыбелью человеческого рода, человек выходит в пространство мироздания, становится его творцом и кормчим. Творческая мысль космизма стала духовным фундаментом отечественной космонавтики, вдохновила инженерный поиск пионеров космической эры», — отметили на сайте музея.

Посетители выставки увидят уникальные живописные и графические работы художников-космистов, в том числе представителей группы «Амаравелла», созданной в 20-х годах прошлого века. Среди экспонатов также будут книги, рукописи, фотографии и документы.

Открытие выставки «Колыбель человечества: философия космизма» состоится 20 января в 15:00 в большом выставочном зале Дворца Олега (3 этаж). Справки по телефону: 27-60-66


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