Рязанцы познакомятся с «русским космизмом». Выставка «Колыбель человечества: философия космизма» откроется в Кремле в четверг, 20 января. Об этом
Проект приурочили к 160-летию уроженца Рязани Константина Циолковского. Названием выставки стала знаменитая фраза ученого «Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Экспонаты предоставили московский музей космонавтики и музей-библиотека Н.Ф. Федорова.
«Философия русского космизма — уникального течения религиозно-философской мысли в России второй половины
Посетители выставки увидят уникальные живописные и графические работы художников-космистов, в том числе представителей группы «Амаравелла», созданной в 20-х годах прошлого века. Среди экспонатов также будут книги, рукописи, фотографии и документы.
Открытие выставки «Колыбель человечества: философия космизма» состоится 20 января в 15:00 в большом выставочном зале Дворца Олега (3 этаж). Справки по телефону: 27-60-66