Режиссер последней серии «Шерлока» удалил аккаунт в Twitter

Режиссер последней серии «Шерлока» Бенджамин Карон удалил свой аккаунт в Twitter. Мужчина заявил, что это не связано с негативной реакцией зрителей на его работу, пишет «
«Мне просто нужно сосредоточиться, ведь впереди съемки второго сезона „The Crown“, самого затратного сериала в истории Netflix, в котором мне выпала честь снять два эпизода», — написал режиссер.
Отмечается, что в Instagram Карону отставляли более оптимистичные отзывы, чем в Twitter, и благодарили его за проделанную работу.
Однако под фотографией, сделанной в 15 января, пользователи снова стали упрекать режиссера и потребовали прекратить «балаган и издевательства».