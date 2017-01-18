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19:19, 18 января 2017 8 396
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Режиссер последней серии «Шерлока» удалил аккаунт в Twitter

Режиссер последней серии «Шерлока» удалил аккаунт в Twitter

Режиссер последней серии «Шерлока» Бенджамин Карон удалил свой аккаунт в Twitter. Мужчина заявил, что это не связано с негативной реакцией зрителей на его работу, пишет «Российская газета».

«Мне просто нужно сосредоточиться, ведь впереди съемки второго сезона „The Crown“, самого затратного сериала в истории Netflix, в котором мне выпала честь снять два эпизода», — написал режиссер.

Отмечается, что в Instagram Карону отставляли более оптимистичные отзывы, чем в Twitter, и благодарили его за проделанную работу.

Однако под фотографией, сделанной в 15 января, пользователи снова стали упрекать режиссера и потребовали прекратить «балаган и издевательства».


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