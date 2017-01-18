Девушка, которая пострадала от взрыва автомобиля Suzuki на улице Свободы, находится в тяжелом состоянии. Об этом RZN.info сообщил собственный источник в ОКБ.
Экстренную операцию начали, как только рязанку доставили в ОКБ.
Напомним, водитель Suzuki
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Девушка, которая пострадала от взрыва автомобиля Suzuki на улице Свободы, находится в тяжелом состоянии. Об этом RZN.info сообщил собственный источник в ОКБ.
Экстренную операцию начали, как только рязанку доставили в ОКБ.
Напомним, водитель Suzuki
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Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.