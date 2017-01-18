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16:12, 18 января 2017 7 454
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В Рязани инкассаторскую машину ограбил ее водитель

В Рязани инкассаторскую машину ограбил ее водитель

В Рязани инкассаторскую машину ограбил ее водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В одной из частных организаций заметили пропажу суммы около миллиона рублей из инкассаторского экипажа. Инкассаторы, объезжая сеть продуктовых магазинов Рязани, получили 47 контейнеров с выручкой, а привезли в офис только 45.

Полицейские осмотрели трех подозреваемых рязанцев — инкассатора, охранника и водителя. При личном досмотре денег у рязанцев не обнаружили.

Сотрудники обнаружили в салоне автомобиля нарушения, главное из которых — отсутствие видеосъемки в салоне. Правоохранители опросили подозреваемых с помощью полиграфа и выяснили, что злоумышленником оказался 29-летний водитель автомобиля.

Позже выяснилось, что он украл 928 тысяч рублей. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


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